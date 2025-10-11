Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado "Los Corales" fueron capturados por el delito de secuestro extorsivo en Cartagena y San Andrés. El general Gelver Peña, junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, revelaron que este operativo se desarrolló contra los presuntos responsables de retener a dos ciudadanos mexicanos en alta mar, en cercanías a la isla de Tierrabomba, para exigir el pago de dinero.

Los detenidos identificados con los alias de ‘el bebo’, ‘gago’ y ‘el camarón’, abordaron a las víctimas en una lancha el pasado 15 de agosto, cuando regresaban de la zona insular hacia el caso urbano de Cartagena, servicios que usualmente toman los visitantes en la ciudad.

Sin embargo, en este caso puntual los sujetos amenazaron con arrojar al mar a los turistas extranjeros si no realizaban el pago de $1.800.000, deteniendo la embarcación en medio del mar por más de 10 minutos. Según el relato de las víctimas, los hoy capturados utilizaron un datáfono portátil para exigir la transacción y dejarlos en libertad. Le puede interesar: Inspección del Ministerio del Trabajo en Cartagena ordena cierre de buques al servicio de Atunes Van Camp's

Las capturas

Luego de más de un mes, el operativo fue desplegado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Las capturas se materializaron en diferentes jurisdicciones, alias 'gago' fue detenido en el casco urbano de la ciudad, mientras que alias 'bebo' fue encontrado en la zona insular, específicamente en la isla de Tierrabomba.

Por otro lado, alias el 'camarón', presunto cabecilla de la estructura, fue ubicado en la Isla de San Andrés y Providencia. El hombre, al parecer, intentaba evadir la justicia y tenía como objetivo la huida hacia Panamá.

Tras su detención fueron puestos a disposición de la Fiscalía en Bolívar por el delito de secuestro extorsivo. Lea también: Sancionan primera Política Pública de Salud Mental en Bolívar: la ley crea una ruta de atención para el departamento

Por su parte, el general Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que los tres capturados se enfrentan a penas de entre 320 y 504 meses. La condena puede aumentar si la investigación comprueba la ocurrencia de otros agravantes.

Entre tanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que “estos jóvenes se dañaron la vida por un grave error que cometieron. Un pequeño momento, trágico para los turistas y equívoco para ellos, transformó sus vidas para mal, pues ahora estarán en la cárcel, mientras otros jóvenes iguales a ellos seguirán en libertad generando recursos por medio del turismo en la temporada alta que se viene”.

Fuente: Sistema Integrado de Información