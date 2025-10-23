La Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), continúa desarrollando acciones preventivas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para contrarrestar el delito de extorsión en Barranquilla y su área metropolitana.

Estas actividades se llevan a cabo en sectores comerciales, instituciones educativas, terminales de transporte y comunidades residenciales, donde uniformados del Gaula entregan recomendaciones claves para evitar caer en este delito que atenta contra la tranquilidad y la economía de las familias.

Entre las principales recomendaciones impartidas por las autoridades se encuentran no entregar dinero ni realizar consignaciones ante llamadas o mensajes sospechosos, verificar la información directamente con sus familiares o allegados, evitar divulgar datos personales o financieros a desconocidos, no atender amenazas ni ceder ante la presión y comunicarse de inmediato con las autoridades. La denuncia oportuna permite actuar de manera rápida y eficaz frente a los delincuentes.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se refirió a estas acciones. “Estamos comprometidos con la protección de cada ciudadano. La denuncia oportuna es fundamental para desarticular las redes criminales dedicadas a la extorsión. Invitamos a todos a confiar en la institución y a comunicarse con nuestras líneas de atención ante cualquier situación sospechosa", expuso Urrego Pedraza.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de un comunicado, recordó a la ciudadanía que pueden denunciar de manera gratuita a través de la Línea Antiextorsión 165, la Línea Contra el Crimen 3178965523, o la línea de emergencias 123 para combatir el actuar criminal de los grupos delictivos que vienen operando en el departamento.

Fuente: Sistema Integrado de Información