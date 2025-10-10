El ambiente de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre se traslada a la Localidad 2 de Cartagena. El Preludio de la Localidad 2 se programó para el próximo sábado 11 de octubre de 2025 en el sector de Las Palmeras.

La actividad, organizada por el IPCC, destacará en su narrativa la historia y lucha de la comunidad afrodescendiente bajo el nombre: Resiliencia y resistencia, homenaje a la cultura afro. El evento busca que centenares de cartageneros disfruten de la tradición, la música y el ambiente festivo en un recorrido por la identidad.

La jornada artística convocará a comunidades de barrios de la Localidad 2, entre los que se cuentan Las Palmeras, Olaya, Fredonia, El Pozón y Los Cerezos. La cuota artística contempla la participación de más de 500 personas en escena.

Programación

La agenda del Preludio se inicia a las 4:00 de la tarde con el gran desfile cultural. En el recorrido participan los grandes lanceros, los actores festivos, las 39 candidatas al Reinado de la Independencia y más de 500 artistas, llenando de alegría y ambiente festivo el sector. El desfile tendrá un recorrido de casi un kilómetro.

El punto de partida se ubicará frente al CAI de Fredonia y la culminación se dará en el Campo de Sóftbol de Las Palmeras.

A partir de las 6:00 de la tarde iniciará el evento en el escenario deportivo, un espacio dispuesto para recibir a más de 3.000 personas. La parte inicial del Preludio de la Localidad 2 contempla la presentación del video oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre y el saludo de los actores festivos.

De inmediato, las candidatas al Reinado de la Independencia presentarán su show de opening llamado Resiliencia y resistencia: homenaje a la cultura afro.

El evento incluirá un momento para homenajear a líderes del sector que han trabajado en el desarrollo comunitario. Los homenajes se dirigirán a José Meléndez, dirigente cívico con labor en el deporte, la educación y la salud de Fredonia; Jairo Zambrano, gestor cultural, quien ha preparado a las candidatas de Las Palmeras al Reinado de la Independencia; y Rosa Hurtado, deportista del sector y fundadora de una escuela de fútbol.

Las 39 candidatas al Reinado de la Independencia se tomarán la pasarela y desfilarán ante los asistentes. El show musical de la noche contará con la participación de Mr Black, Sergio Vargas y Farid Ortiz. La jornada artística y cultural tendrá una duración de ocho horas. La Gerencia de Fiestas lideró un espacio con las diferentes dependencias del Distrito y con dirigentes del sector para coordinar la realización de la actividad.

Fuente: Sistema Integrado de Información