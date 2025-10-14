Fin de semana sangriento en Cartagena: seis muertos y un herido por violencia armada

La ciudad vivió un fin de semana marcado por la violencia, con al menos siete personas asesinadas y una más herida por arma de fuego en hechos ocurridos entre la noche del viernes y la mañana del lunes en distintos puntos del Distrito. Aunque algunos casos podrían estar relacionados con retaliaciones criminales, las autoridades no han entregado un parte oficial unificado sobre los móviles de los ataques.

Los primeros hechos se registraron la noche del viernes 10 de octubre en el Paseo de Bolívar, donde fue asesinado Javier Andrés Alcázar Puello. Según testigos, dos hombres lo abordaron en un callejón y le dispararon. Alcázar contaba con varias anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y hurto.

Un día después, en el sector Patinódromo del barrio Campestre, Kevin José Gastelbondo Valdivia fue atacado a tiros por hombres en moto. Murió minutos después en un centro asistencial. Esa misma noche, en el sector 11 de Noviembre, un menor de 16 años, Brainer Yesid Contreras Ribón, también fue asesinado mientras conducía una motocicleta. El joven se encontraba evadido de un centro de reeducación para menores, según fuentes policiales.

El domingo por la noche, Andrés David Pérez Zambrano, de 16 años, fue alcanzado por una bala en el barrio Manuela Vergara de Cury. Según versiones, el disparo fue consecuencia colateral de un intento de hurto contra otro hombre, quien resultó herido en la pierna al oponerse al robo de su celular. Es el único lesionado registrado durante la seguidilla de hechos violentos.

En la madrugada del lunes, Óscar Enrique Vega Valiente fue asesinado mientras intentaba huir de su agresor en el conjunto residencial Barlovento, en Daniel Lemaitre. Tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, hurto y acceso carnal violento. Más tarde, ese mismo día, la violencia se trasladó al barrio La Castellana, donde Antonio José Herrera Álvarez fue atacado a tiros en plena vía pública. También registraba una amplia trayectoria criminal, según el reporte de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, todas las inspecciones técnicas a los cadáveres fueron realizadas por la Seccional de Investigación Criminal y por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes asumieron la investigación de los casos. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con estos homicidios.

Los hechos reavivan la preocupación por el aumento de los crímenes con armas de fuego en Cartagena y la sensación de inseguridad en distintos sectores de la ciudad. La ciudadanía, por su parte, insiste en la necesidad de una intervención más contundente por parte de las autoridades.

Fuente: Alerta Caribe