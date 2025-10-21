La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT) elevó a nivel de alistamiento, el estado de vigilancia en el departamento de La Guajira, tras el fortalecimiento de la perturbación tropical AL98, un sistema con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, según los más recientes reportes técnicos.

Según se conoció, el fenómeno, asociado a una onda tropical que se ubica en inmediaciones del Golfo de Maracaibo, avanza hacia el occidente del mar Caribe, generando condiciones propicias para lluvias de variada intensidad, vientos fuertes y oleaje significativo en el litoral norte de Colombia.

Por su parte, la directora departamental de Gestión del Riesgo, Yisareth Pana, aseguró que el departamento se encuentra en monitoreo y alistamiento permanente, en coordinación con los consejos municipales y departamental de gestión del riesgo.

“Estamos revisando planes de emergencia, albergues y rutas de evacuación, al tiempo que difundimos alertas por radio, perifoneo y redes sociales en las comunidades rurales”, indicó sobre el tema la funcionaria.

A su turno, las autoridades locales informaron que trabajan junto a la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Fuerzas Armadas para garantizar la respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. Se recomienda a las familias elaborar planes de emergencia, identificar refugios temporales y reforzar las estructuras de sus viviendas ante posibles ráfagas de viento.

Por su parte, los organismos técnicos, entre ellos la Dimar, Aerocivil, Fuerza Aeroespacial Colombiana y UNGRD, advierten que el incremento del viento y el oleaje podrían afectar las actividades marítimas en el litoral guajiro. Por eso, se recomienda a pescadores y operadores turísticos suspender labores en alta mar hasta nuevo aviso.

Fuente: Sistema Integrado de Información