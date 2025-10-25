La ciudad de Cartagena fue el escenario para la realización de un Consejo de Seguridad enfocado en la delicada situación de orden público que a traviesa el departamento de Bolívar.

El encuentro, presidido por el Ministerio de Defensa, reunió a la cúpula militar de Colombia, junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana y los alcaldes de los municipios del departamento, esto con el objetivo de encontrar soluciones que combatan la delincuencia.

En medio de su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el establecimiento de un esquema de recompensaspor información que conduzca a la captura de los principales cabecillas de grupos armados y de delincuencia organizada que operan en el departamento de Bolívar. Le puede interesar: La historia del fotógrafo colombiano que ganó el premio a la mejor foto del mundo con un oso de páramo

El ministro señaló que la información es el elemento principal para la inteligencia y la protección de la población. Por ello, en medio de su intervención, Sánchez fue enfático en que los tres actores armados principales que convergen en el sur de Bolívar son: el 'Clan del Golfo', el ELN y las disidencias de las Farc que no se acogieron al proceso de paz.

Recompensas

En ese sentido, han declarado al 'Clan del Golfo', como el mayor actor delictivo en el sur de Bolívar, por lo que ofrecen recompensas de hasta $640 millones de pesos por información sobre: alias Piña o Moisés, Vejuco, Bocachico y Jefferson o El Negrito.

En cuanto al ELN, las recompensas son superiores, reconociendo el nivel de mando. Por ejemplo, ofrecen hasta $3.284 millones de pesos por alias Omar o Casinga y hasta $1.641 millones de pesos por los alias Nara y Arben. Por alias Carrito o Andrés, ofrecen hasta $640 millones de pesos.

El ministro también incluyó al presunto principal cabecilla de las disidencias que delinquen en el área, ofreciendo hasta $640 millones de pesos por alias Julián.

Cartagena

Adicionalmente, Sánchez anunció recompensas por criminales que delinquen en el área de Cartagena. Por alias Jason o AP, del 'Clan del Golfo' que, al parecer, delinque en la ciudad, ofrecen hasta $200 millones de pesos. Por alias Pereira, presunto cabecilla del grupo de delincuencia común organizado Salsa Nueva Generación, la recompensa asciende hasta $100 millones de pesos.

Para la entrega de información, el ministro instó a la ciudadanía a utilizar las líneas seguras 107 o 157. Asimismo, el ministro hizo un llamado directo a los integrantes de los grupos armados para que inicien procesos de desmovilización. Lea además: Presidente Petro pidió la renuncia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre

“No se necesita un proceso de paz para ello, hay un programa de atención al desmovilizado. Simplemente comuníquese al 107 o al 157”, indicó Sánchez. El ministro destacó que el programa incluye, según lo permita la ley, beneficios jurídicos y la reubicación para que el desmovilizado acceda a un trabajo digno.

El ministro finalizó con una advertencia: “si no, vamos a capturarlos y si no, vamos a emplear toda la fuerza legítima del Estado para proteger a los colombianos”.

Fuente: Sistema Integrado de Información