A través del Ministerio de Minas y Energía se conoció en las últimas horas que, el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC avanza en un 69%, conforme al cronograma técnico establecido.

De acuerdo con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), liderada por la viceministra de Energía, Karen Schutt, el seguimiento se desarrolló hoy, lunes 13 de octubre, desde las instalaciones de SPEC en Cartagena.

El reporte entregado a la CACSSE proyecta que el avance de las labores alcanzará el 85% al finalizar la jornada del 14 de octubre. Se espera que los trabajos concluyan sin contratiempos el próximo 15 de octubre a las 00:00 horas, momento en que termina el mantenimiento de la planta. Le puede interesar: Sancionan primera Política Pública de Salud Mental en Bolívar: la ley crea una ruta de atención para el departamento

La viceministra Schutt señaló que la operación se mantiene con regularidad en el sistema, hasta el momento no se han presentado afectaciones al suministro de gas y energía en el territorio nacional durante la ejecución de los trabajos.

“El mantenimiento avanza dentro de los parámetros previstos y bajo un control técnico. Se mantiene normalidad en la prestación del servicio energético y en el abastecimiento de gas para los sectores esenciales e industriales del país”, señaló la viceministra Schutt.

Por el momento, la CACSSE continúa realizando seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético en coordinación con entidades del sector, incluyendo a Ecopetrol, ISA, la CREG, la UPME, el Consejo Nacional de Operación (CNO) y el Centro Nacional de Despacho (CND).

Igualmente, el Ministerio de Minas y Energía reitera que se mantienen las condiciones de estabilidad y confiabilidad energética para todos los usuarios. La viceministra Schutt concluyó que la articulación entre los entes permite garantizar el resultado. “El trabajo articulado entre las entidades del sector y el monitoreo constante desde XM garantizan una operación segura y un cierre exitoso del proceso de mantenimiento de SPEC”, añadió Schutt. Servicio de energía también opera con normalidad Tras el inicio del mantenimiento programado de la Planta de Regasificación en Cartagena que se extenderá hasta el 15 de octubre, Afinia, filial del Grupo EPM, informó sobre el estado operativo del sistema eléctrico regional. La compañía reportó que la jornada de operación se ha mantenido estable y sin afectaciones en el suministro eléctrico para sus más de 1.8 millones de usuarios en el Caribe. Lea además: Mantenimiento en la Planta de Regasificación de Cartagena no afecta el suministro eléctrico en la región Caribe Igualmente, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Control de la compañía, la operación del sistema se desarrolla dentro de los parámetros previstos. Las acciones de mantenimiento en la planta de gas no han generado ninguna novedad que comprometa la continuidad del servicio. Afinia aseguró que los pronósticos de la demanda de energía y la generación disponible en la región garantizan un margen operativo suficiente, esta condición asegura la cobertura total del suministro eléctrico en la jurisdicción. Ahora bien, el equipo técnico de la empresa indicó que mantienen un monitoreo constante y una coordinación con las áreas de Mantenimiento y con el operador XM, con el fin de anticipar cualquier desviación que pueda afectar la estabilidad del sistema regional.

Fuente: Sistema Integrado de Información