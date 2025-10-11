Tras el inicio del mantenimiento programado de la Planta de Regasificación en Cartagena que se extenderá hasta este 14 de octubre, Afinia, filial del Grupo EPM, informó sobre el estado operativo del sistema eléctrico regional.

La compañía reportó que la jornada de operación se ha mantenido estable y sin afectaciones en el suministro eléctrico para sus más de 1.8 millones de usuarios en el Caribe.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Control de la compañía, la operación del sistema se desarrolla dentro de los parámetros previstos. Las acciones de mantenimiento en la planta de gas no han generado ninguna novedad que comprometa la continuidad del servicio.

Afinia aseguró que los pronósticos de la demanda de energía y la generación disponible en la región garantizan un margen operativo suficiente. Dicha condición asegura la cobertura total del suministro eléctrico en la jurisdicción.

El equipo técnico de la empresa indicó que mantienen un monitoreo constante y una coordinación con las áreas de mantenimiento y con el operador XM, con el fin de anticipar cualquier desviación que pueda afectar la estabilidad del sistema regional.

No obstante, la empresa recordó a los usuarios la importancia de mantener un consumo eficiente de la energía en el hogar a través de la optimización del recurso en el desarrollo integral y sostenible de la región Caribe. Asimismo, la compañía informará sobre cualquier cambio o novedad a través de sus canales de comunicación oficiales.

Descartan racionamiento de gas en el Caribe

Pese a la preocupación por un posible racionamiento de gas natural en la región Caribe, el Gobierno y las autoridades del sector energético aseguraron que el suministro está garantizado durante los trabajos de mantenimiento que realizará la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) entre el 10 y el 14 de octubre.

El mantenimiento que se ejecuta anualmente desde el inicio de operaciones de la terminal, busca asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura que recibe, almacena y transforma el gas natural licuado (GNL) en estado gaseoso para abastecer el sistema nacional.

Según SPEC LNG, estos trabajos preventivos se desarrollarán en equipos clave como la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés).

“Las fechas de los mantenimientos se coordinan anticipadamente con los usuarios y las autoridades del sector energético. Se considera la utilización de la infraestructura, los mantenimientos de las plantas eléctricas y la baja demanda de gas en los días festivos”, explicó José María Castro, gerente general de SPEC LNG.