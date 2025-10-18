Día atrás, se conocieron los horarios que aplicarían para la Ley Seca que regirá en Cartagena, en el marco de las elecciones de Consejos de Juventud. Al momento de anuncio, la hora de inicio de la restricción, que era a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 18 de octubre, causó inconformidades en algunos sectores, como el de la economía nocturna.

Por lo anterior, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 2146 de 2025, mediante el cual se modifican las disposiciones de orden público para las elecciones de los Consejos de Juventud, que se realizarán este domingo 19 de octubre.

El acto administrativo establece nuevas restricciones de circulación y de bebidas embriagantes. La medida principal, es decir: la Ley Seca, fue ajustada después de un proceso de retroalimentación. Con la modificación, el horario establecido de la restricción para el expendido y consumo de bebidas embriagantes inicia a la 1:00 a.m. del domingo 19 de octubre y finaliza a las 6:00 a.m. del lunes 20.

El alcalde Dumek Turbay fue quien confirmó el ajuste del horario a través de redes sociales. “En ocasión de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025, programadas para este domingo 19 de octubre, esta semana se decretó la Ley Seca en el Distrito de Cartagena. El horario ha sido modificado en razón a observaciones que hemos recibido desde algunos sectores y que hemos evaluado con atención”, expresó el alcalde.

Jornada La Registraduría Nacional habilitará 119 puntos de votación en Cartagena, donde los jóvenes podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Por lo que, el Decreto 2146 se sustenta en las facultades del alcalde y acoge las recomendaciones del Comité de Seguimiento Electoral, buscando garantizar la convivencia y la seguridad durante la jornada. Otras disposiciones de orden público incluyen restricciones de circulación de vehículos de carga, es decir, no permitirán el tránsito de vehículos que transporten escombros, cilindros de gas, líquidos inflamables, desechos o trasteos entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. del domingo 19 de octubre. Además, durante el periodo de vigencia de la Ley Seca, restringieron los espectáculos públicos, caravanas y recorridos que utilicen aparatos de amplificación sonora o generen alteraciones a la convivencia ciudadana. Por su parte, Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, hizo un llamado a la población, "para que respete estas medidas. Nuestro objetivo es asegurar que el proceso electoral transcurra en completa calma y que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y con garantías". Igualmente, as autoridades distritales, de tránsito y de Policía intensificarán los operativos de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las medidas y preservar la tranquilidad durante la jornada. La Administración Distrital extendió la invitación a los jóvenes cartageneros, entre los 14 y 28 años, a participar de manera pacífica y responsable en las elecciones.

