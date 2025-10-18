La alcaldía del municipio de Montería en Córdoba, expidió el decreto 0362 de 2025, por medio del cual se establece ley seca con una serie de medidas de orden público que regirán durante este fin de semana, con respecto a las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.

El decreto empieza a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 20. Durante este tiempo quedará prohibida la venta, porte y consumo de bebidas alcohólicas.

Puede leer: Gobierno expide decreto para estabilizar las tarifas de energía en Colombia

El decreto también restringe el transporte de mudanzas, materiales de construcción, escombros o similares, con el objetivo de evitar incidentes que puedan alterar la jornada democrática.

Adicionalmente, se prohíben los actos, desfiles o manifestaciones políticas, así como la instalación de puntos de información o propaganda electoral en espacios públicos o privados de uso público. Elementos como afiches, camisetas o pasacalles alusivos a candidatos o movimientos juveniles no podrán exhibirse durante el proceso.

Lea además: Mono capuchino al que le suministraban psicoactivos fue rescatado en Antioquia

Entre las medidas preventivas, se incluye además la suspensión temporal del porte de armas entre el 17 y el 21 de octubre, salvo los permisos especiales otorgados por las autoridades militares.

La Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Montería y la Secretaría de Tránsito serán las encargadas de hacer cumplir las disposiciones, aplicando las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016 frente a posibles infracciones.

Estas medidas estarán vigentes hasta el lunes 20 de octubre y buscan asegurar que las elecciones juveniles se desarrollen en completa normalidad, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Montería con la convivencia, la democracia y la participación de los jóvenes en la vida pública.

Fuente: Sistema Integrado de Información