La remodelación del estadio metropolitano de Barranquilla está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. En las últimas horas, el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X informó que ya fue publicada la licitación para la ampliación y remodelación del escenario deportivo.

"Con una inversión de $180 mil millones de la plática de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario de otro nivel", expuso el mandatario de los barranquilleros.

El millonario proyecto contempla la instalación de más de 60.000 sillas y modernas especificaciones técnicas que lo pondrán a la altura de los grandes escenarios del mundo. Según la administración distrital, las obras permitirán que el Metropolitano continúe siendo un orgullo para la ciudad y un referente del deporte en Colombia.

Asimismo, la intervención estará centrada específicamente en la reconfiguración de las graderías, con el objetivo de incrementar la capacidad total hasta 60.000 espectadores. Para lograr esto, uno de los ajustes principales será el descenso del nivel de la cancha en 1,8 metros, lo cual implicará, además, la eliminación de la actual pista atlética que rodea el campo de juego.

Este cambio pretende acercar las gradas al terreno de juego, generando una experiencia más envolvente y alineada con los estándares de estadios internacionales.

Uno de los elementos más destacados en el material gráfico es la proyección de una fachada totalmente renovada para el Metropolitano. El diseño previsto incorpora líneas modernas e integra elementos propios de las tendencias globales en arquitectura deportiva, asegurando que el estadio no solo incremente su aforo sino que también ofrezca una imagen renovada y vanguardista tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: Sistema integrado de información