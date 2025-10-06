Un menor de 16 años fue capturado en flagrancia, tras ser señalado de asesinar a un hombre de 33 años con la punta de una de las banderillas que se utilizan en el torero.

El adolescente de 16 años fue capturado por Policía del departamento del Atlántico, tras una riña ocurrida en el interior de las corralejas, en la que resultó asesinado Elián Sarabia Escorcia, quien era oriundo del Municipio de Ponedera Atlántico.

Según información suministrada por algunos de los testigos, los hechos se registraron aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando el adolescente ingresó a la clínica San Rafael con una herida causada por arma blanca tipo banderilla, al ingresar a la clínica contó lo sucedido.

El menor de edad contó que la lesión fue producto de una riña sostenida con otro ciudadano al interior de las corralejas, quien resultó gravemente y minutos después perdió la vida por causa de las heridas.

Los asistentes a las corralejas lograron grabar el momento en que el hombre asesinado fue auxiliado.

Uno de los testigos dijo que "la pelea comenzó en las graderías de la corraleja, en ese momento Elián Sarabia Escorcia cayó al ruedo y salió corriendo, el adolescente corrió tras él, lo persiguió y cuando lo alcanzó, lo mató".

El caso fue puesto en conocimiento de la unidad de Policía judicial de infancia y adolescencia, para los trámites correspondientes.

Entre tanto, el Puesto de Mando Unificado (PMU) anunció que en los tres primeros días de las corralejas se registraron 34 personas lesionadas, entre ellas al menos 16 heridos durante la jornada del viernes.

Voluntarios de la Defensa Civil en Sabanalarga, indicaron que las lesiones no suelen ser solo por cornadas de toro si no por accidentes con caballos u otros objetos, además de las agresiones entre personas. Las festividades están programadas hasta este lunes 6 de octubre.

