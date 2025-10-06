Más de 4.600 deportistas de los 30 municipios del departamento de Córdoba hicieron presencia en la inauguración del inicio de los V Juegos departamentales y paradepartamentales Córdoba 2025 en la ciudad de Montería, donde el río Sinú fue protagonista.

La jornada inició con un desfile de las 30 delegaciones por la Avenida Primera, desde la calle 21 hasta la Plaza María Varilla, en la calle 34, en cabeza del de gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien le dio la bienvenida a las delegaciones y familias que llenaron los palcos habilitados para los asistentes.

El evento contó con la presencia de grandes figuras del deporte nacional como el exfutbolista Faustino “El Tino” Asprilla, la medallista olímpica Catherine Ibargüen y el ciclista monteriano Álvaro Hodeg, quienes coincidieron en destacar la visión del Gobierno de Córdoba para consolidar un escenario de integración y desarrollo deportivo.

Sobre el río Sinú fue instalada una tarima flotante en la que la ceremonia inaugural fue conducida por Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Posteriormente, amenizaron con su música artistas como Miguel Bueno, Altafulla, Jader El Tremendo, Aria Vega y Juan Duque, quienes pusieron el ritmo.

También se hizo el reconocimiento al paratleta Juan Sebastián Gómez Coa, oriundo del corregimiento de Broqueles, Moñitos, subcampeón en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, India. El deportista será beneficiario de una de viviendas que se construirá en 2026.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara en compañía de la gestora social, Valeria Vega, anunció que a partir del próximo año se construirán 100 viviendas que serán entregadas a los deportistas que ganen medallas en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

“Esta gran inauguración marca el comienzo de 22 días de competencias, integración y orgullo regional. Los Juegos Departamentales y Paradepartamentales no solo nos preparan para los Nacionales de 2027, sino que nos dejan una reserva deportiva sólida, con jóvenes que representan el futuro del deporte cordobés”, expresó el gobernador.

La encargada de encender la llama olímpica fue la homenajeada Liliana Palmera, excampeona mundial de boxeo en la categoría supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Las competencias se desarrollarán en los municipios de Montería, Ciénaga de Oro, Cereté, Lorica y San Antero, y reunirán a más de 6.000 atletas provenientes de los 30 municipios del departamento.

Durante las justas se disputarán 36 disciplinas deportivas, de las cuales 32 son convencionales y 4 paralímpicas, con el acompañamiento de 1.033 directivos, entre entrenadores, jefes de misión, delegados y equipos de salud.

