La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, la Dirección General Marítima (Dimar), la Aerocivil, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que se encuentra en permanente monitoreo de una onda tropical ubicada en el centro del océano Atlántico.

Las entidades afirmaron que este fenómeno natural podría evolucionar hacia un sistema ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con los análisis más recientes, la probabilidad de que el fenómeno se convierta en un ciclón tropical en el mar Caribe colombiano es baja (30% dentro de los siguientes siete días).

Sin embargo, advierten que los modelos meteorológicos indican que el acercamiento del sistema podría generar un aumento considerable en las lluvias, los vientos y el oleaje a comienzos o mediados de la próxima semana.

La Mesa Técnica destacó que mantiene un seguimiento constante de las condiciones atmosféricas y oceánicas, con el propósito de brindar información oportuna y verificada tanto a las autoridades locales como a la comunidad en general.

“Por ahora, no se ha activado ningún nivel de alerta, pero la entidad aseguró que cualquier cambio relevante será comunicado de manera inmediata, en caso de que el sistema evolucione y represente una amenaza para el territorio nacional”, destacó.

La UNGRD hizo un llamado a la ciudadanía para que solo consulte información a través de canales oficiales y siga las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evitar desinformación y garantizar una respuesta adecuada ante cualquier eventualidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información