Desde Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió sobre la fragilidad del sistema de gas del país tras el retraso en el mantenimiento de la regasificadora de la empresa SPEC, ubicada en la capital de Bolívar.

El mantenimiento, que estaba programado para cuatro días, se prolongó a cinco, lo que generó preocupación entre las autoridades y los actores del sector energético. Durante el Congreso de Energía, Palma aseguró que esta situación “pone en evidencia un monopolio en la importación y la regasificación, porque cinco días de mantenimiento pusieron al país con los pelos de punta, lo que demuestra la fragilidad que tenemos”.

El ministro explicó que, aunque las labores técnicas podrían finalizar en las próximas horas, este hecho deja una lección importante: la necesidad de fortalecer la autosuficiencia energética y revisar la dependencia del país frente al gas importado.

Minutos más tarde, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también se refirió al tema, señalando que la empresa continúa trabajando a toda marcha para garantizar la estabilidad del suministro y minimizar el impacto de la contingencia.

“Seguimos trabajando, ministro, desde Ecopetrol a marcha forzada, estresando nuestros activos, de manera quizás nunca antes vista en la historia de Ecopetrol, sacrificando producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción”, afirmó Roa.

El presidente de la compañía aclaró que, aunque aún no pueden “dar el parte de victoria”, se mantiene la expectativa de resolver la situación lo antes posible.

El caso de la regasificadora SPEC reaviva el debate sobre la vulnerabilidad del sistema energético nacional y la urgencia de avanzar en proyectos que fortalezcan la producción interna de gas y garanticen la seguridad energética del país ante imprevistos técnicos o de operación.

