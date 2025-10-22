El departamento de La Guajira se mantiene en estado de alistamiento ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, la cual ha empezado a causar emergencias en varios sectores, especialmente en el municipio de Maicao, producto de las fuertes lluvias acompañadas de vientos fuertes y descargas eléctricas.

Por más de un hora se registró un aguacero en Maicao, el cual dejóinundaciones en más de diez barrios y establecimientos comerciales, dejando a decenas de damnificados. Las personas que se encontraban en sus viviendas quedaron atrapadas por el agua dejando a algunos sectores sin electricidad.

Entre los barrios afectados se encuentran: Villa Amelia 1 y 2, Concepción, Urbanización Montes de Oca, Santa Isabel, La Pista, asentamiento la Bendición de Dios, Belén de Budea, y otras zonas vulnerables de esa localidad fronteriza.

Ante esta emergencia, el alcalde Miguel Felipe Aragón, indicó que hizo acompañamiento a los afectados y en el rescate de una persona que resultó herida y tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro médico.

“Nos encontramos haciendo un diagnóstico general que nos permita tener una visión clara de este problema y garantizar el traslado y la reubicación temporal de las familias afectadas, especialmente de mujeres en estado de embarazo o que acaban de dar a luz”, indicó el alcalde Miguel Aragón.

“Buscamos prevenir que las lluvias que podrían continuar en los próximos días, agraven la situación de quienes viven en condiciones vulnerables”, señaló el mandatario local.

Las autoridades municipales, en coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, mantienen monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y advierten sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la semana.

Cabe mencionar que, el pronóstico general señala que los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha podrían ser los más afectados por la presencia de nubosidad intensa y lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa.

