En la tarde de este martes, 21 de octubre, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) de Cartagena emitió un informe sobre el seguimiento a la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con el reporte, actualmente, el sistema se mantiene ubicado sobre el oriente del mar Caribe y presenta un desplazamiento hacia las islas de Jamaica y Haití, junto con sectores cercanos.

El informe institucional establece que el sistema hidrometeorológico no representa un impacto directo para el Distrito de Cartagena. Sin embargo, se prevé que la tormenta tropical Melissa pueda generar efectos indirectos sobre la ciudad durante la tarde y noche de este martes.

Los efectos proyectados incluyen la ocurrencia de lluvias de intensidad variada, la manifestación de vientos en condición moderada y el aumento del oleaje en la zona marítima. Ante este panorama, la OAGRD está realizando la difusión de esta información a la ciudadanía con el fin de evitar la propagación de datos no oficiales.

En relación con la situación actual del distrito, la OAGRD y el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo (SDGRD) confirman que no se registran afectaciones en el territorio con las lluvias registradas en las últimas horas.

Con respecto a las operaciones aéreas y marítimas que parten o llegan a la ciudad, estas no presentan suspensión de actividades. No obstante, los organismos de socorro, adscritos al SDGRD, permanecen en estado de alistamiento.

Igualmente, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene activos los protocolos de monitoreo del sistema, en articulación con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y la Sala Nacional de Crisis del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Por ahora, la Alcaldía de Cartagena continuará la labor de monitoreo constante de la evolución del sistema, mientras que la OAGRD reitera la necesidad de que la población preste atención a los canales de comunicación oficiales del Distrito. Asimismo, la información se emitirá de forma continua ante cualquier cambio en la trayectoria o la intensidad de la Tormenta Tropical Melissa.

La OAGRD mantendrá el estado de alistamiento de los organismos de respuesta para el caso en que se presente una afectación imprevista en el territorio de Cartagena. La atención a la evolución del sistema es una prioridad de la administración local.

Fuente: Sistema Integrado de Información