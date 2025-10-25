Este viernes, 24 de octubre, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM)Transcaribe anunció la puesta en funcionamiento de una nueva ruta alimentadora a partir del lunes 27 de octubre.

La nueva ruta, identificada como A118 Portal – Ciudadela de la Paz, busca incrementar la cobertura del sistema en la zona sur de la ciudad.

La ruta A118 operará todos los días de la semana, el recorrido incluye la Troncal de La Cordialidad, la Terminal de Transportes, y varios sectores del barrio El Pozón, como Zarabanda, El 20, La Unión, Minuto de Dios y Corazón de Jesús, hasta llegar a la Urbanización Ciudadela de la Paz.El acceso a El Pozón y Ciudadela de la Paz se realizará a través de la Carrera 92. Le puede interesar: Aguas de Cartagena encuentra nuevas conexiones ilegales en un club nocturno y un lavadero

La gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios Flórez, destacó el impacto de la nueva conexión en el territorio, manifestando que, “con la implementación de esta nueva ruta, incrementamos en un 65% la cobertura espacial del sistema en el territorio de la ciudad, y seguimos demostrando el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Dumek Turbay Paz de fortalecer a Transcaribe”.

La ruta A118 es la número 25 del sistema y la tercera nueva ruta implementada durante la actual administración distrital, esta se suma a las rutas C017 Bodeguita – Zona Norte y C018 Bodeguita – Torices, además de la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar en Turbaco en franjas pico.

Ahora bien, el horario de operación de la ruta A118 está definido para atender la demanda de los usuarios. De lunes a viernes operará desde las 4:30 a. m. hasta las 10:40 p.m. Los sábados, el servicio se prestará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Los domingos y feriados, el horario será de 5:30 a.m. a 9:30 p.m.

En sentido Portal – Ciudadela de la Paz, el recorrido iniciará en la plataforma baja de Patio Portal, tomará La Cordialidad, ingresará a la Terminal de Transportes y, tras salir por Palmas de Salamanca, continuará por La Cordialidad. Luego tomará la rotonda de El Pozón e ingresará por la Carrera 92 hasta la Urbanización Ciudadela de la Paz. Lea también: En Cartagena avanza el proceso de desalojo de comercios ilegales en Chambacú

El regreso, en sentido Ciudadela de la Paz – Portal, partirá del paradero Mz. I Bloque 1, tomará la Carrera 92 y La Cordialidad, pasando por la entrada de El Pozón y Las Palmeras, hasta retornar a Patio Portal.

La gerente de TransCaribe instó a los habitantes de Ciudadela de la Paz a utilizar el nuevo servicio y a proteger el sistema de transporte. Los usuarios pueden consultar el mapa, el recorrido y los paraderos de la nueva ruta en la página web oficial de Transcaribe y en la aplicación 'MiBus Transcaribe'.

Fuente: Sistema Integrado de Información