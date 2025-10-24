La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió 22,8 toneladas de asistencia humanitaria al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como medida preventiva ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, que se aproxima al Caribe colombiano.

El cargamento, que partió desde el Centro Nacional Logístico de la entidad en Bogotá con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluye 1.000 kits de alimentos, 1.000 kits de aseo personal, 1.000 kits de cocina, 3.000 sábanas y 3.000 toldillos. Estos elementos serán destinados a las familias que puedan resultar afectadas por el paso del fenómeno climático en las islas.

Según la UNGRD, la acción forma parte de una estrategia de anticipación frente a emergencias naturales, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta en los territorios más expuestos. La operación busca garantizar que las comunidades insulares cuenten con los insumos necesarios para una atención inmediata en caso de afectaciones.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, explicó que la gestión del riesgo no se limita a la atención posterior de los desastres, sino que inicia con la preparación y prevención. Destacó que el preposicionamiento de ayuda humanitaria en puntos estratégicos del país permite una respuesta más rápida y efectiva cuando se presentan emergencias.

La iniciativa hace parte de la nueva estrategia nacional de la UNGRD para fortalecer la preparación ante desastres y reducir los tiempos de respuesta. En esta línea, la entidad ha venido destinando recursos logísticos y humanos para asegurar que tanto las regiones continentales como las insulares cuenten con apoyo oportuno.

La medida preventiva se adopta en un contexto de seguimiento meteorológico constante sobre el comportamiento de la tormenta tropical Melissa, que podría generar lluvias intensas y fuertes vientos en el Caribe. Con este envío, la UNGRD refuerza la coordinación interinstitucional y la logística de emergencia en los departamentos insulares, priorizando la protección de la vida y el bienestar de las comunidades.

La entidad señaló que continuará fortaleciendo la preparación de las comunidades en todo el territorio nacional, en concordancia con su misión de mitigar los impactos de los eventos naturales y garantizar la atención oportuna de las familias que se vean afectadas por emergencias. Con esta acción anticipada, el Gobierno busca evitar retrasos en la entrega de ayuda y asegurar una respuesta eficiente ante los posibles efectos de la tormenta en San Andrés y Providencia.

Fuente: Sistema Integrado de Información