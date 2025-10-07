El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, expresó su enérgico rechazo y profunda preocupación por el atentado sicarial perpetrado contra Jaime Avendaño, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la región Caribe.

El ataque ocurrió la tarde del pasado sábado en el sector de Galapa, cuando el vehículo oficial de la SAE, con placa HTT-869, en el que se desplazaba Avendaño junto a su equipo de trabajo, fue atacado con al menos 14 disparos por parte de sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. El grupo armado interceptó el vehículo mientras realizaban una inspección de bienes bajo custodia de la entidad, relacionada con procesos judiciales contra organizaciones ilegales.

El gobernador Verano manifestó su solidaridad con el director Avendaño y el equipo afectado y llamó a las autoridades competentes para que realicen una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el ataque que ha recibido Jaime Avendaño, director de la Sociedad de Activos Especiales, una entidad clave para la justicia económica del país, que maneja los bienes incautados a organizaciones ilegales. Este atentado no solo pone en riesgo la integridad de sus funcionarios, sino que también representa un desafío a la institucionalidad y al Estado de derecho”, afirmó el mandatario departamental.

El gobernador subrayó la gravedad de este hecho, que pone en evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos los funcionarios encargados de hacer cumplir la justicia y recuperar bienes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Recibir un ataque con una ráfaga de disparos indica la magnitud del riesgo y la intención de atentar contra la justicia y la legalidad. Por eso, exigimos una investigación minuciosa y la máxima contundencia en la respuesta de las autoridades para proteger a quienes trabajan en defensa del país”, puntualizó Verano.

Detalles del ataque

Según los reportes oficiales, mientras el director Avendaño y su equipo buscaban las coordenadas de una bodega bajo custodia de la SAE en jurisdicción de Galapa, fueron interceptados por dos motocicletas con tres individuos que abrieron fuego contra el vehículo. Tras el ataque, el personal logró refugiarse en la Estación de Policía del municipio, donde se encuentra bajo protección.

La Gobernación del Atlántico lamenta profundamente estos hechos y reitera su compromiso con la seguridad, el fortalecimiento institucional y el apoyo total a las investigaciones para llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este atentado.

Finalmente, el gobernador Verano hizo un llamado a la unión de todas las autoridades y la sociedad civil para rechazar la violencia y fortalecer la protección de quienes enfrentan con valor las estructuras criminales que amenazan la paz y la legalidad en la región.

Fuente: Alerta Caribe