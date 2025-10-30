El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó que este 31 de octubre comenzará oficialmente el despliegue militar en varios barrios de la ciudad, con el apoyo de la Infantería de Marina.

La medida hace parte del plan integral de seguridad acordado con el Ministerio de Defensa para combatir el hurto, el sicariato y las disputas entre bandas criminales que afectan la tranquilidad de los cartageneros.

“Ya hay comunidades que los han visto, pero el gran despliegue comenzará el 31 de octubre, con un plan de seguridad muy bien estructurado para esa fecha”, afirmó el alcalde, quien explicó que la Alcaldía coordina con la Armada Nacional y la Infantería de Marina los detalles logísticos y el número de uniformados que estarán en terreno.

El Batallón de Infantería de Marina N.º 12 tendrá dedicación exclusiva para Cartagena, y su presencia se concentrará en los barrios Olaya Herrera, Nelson Mandela, Nuevo Paraíso, El Pozón, La María, Fredonia, San Pedro Mártir y La Esperanza, zonas que concentran los mayores índices de homicidios por sicariato y hurtos.

El despliegue militar se suma al plan de desarme y a la estrategia de inteligencia coordinada con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de reducir la criminalidad y recuperar la confianza ciudadana.

“El problema del sicariato tiene raíces identificadas. Son disputas entre bandas por el control del microtráfico, una situación que no nació con nosotros, pero que hoy es nuestra responsabilidad afrontar y resolver”, señaló Turbay.

Durante el reciente encuentro entre la Alcaldía, el Ministerio de Defensa y los representantes de las 432 Juntas de Acción Comunal (JAC), el ministro Pedro Sánchez declaró como “objetivos de alto valor” a las bandas Clan del Golfo y Salsas Nueva Generación, responsables de buena parte de los homicidios en la ciudad.

El Gobierno Nacional ofrecerá recompensas por información que permita la captura de sus líderes. El alcalde destacó el respaldo del Gobierno Nacional y aseguró que Cartagena está lista para esta nueva fase del plan de seguridad.

“Si tenía alguna angustia, ya no la tengo. El ministro me ha dado el apoyo completo que necesitábamos para seguir avanzando en la protección de los cartageneros”, puntualizó.

Con el inicio de los patrullajes este 31 de octubre, Cartagena entra en una etapa decisiva para consolidar la seguridad y la convivencia en sus barrios más vulnerables ante la ola de criminalidiad que deja en lo que va del 2025 más de 300 homicidios, la mayoría bajo la modalidad de sicariato.

Fuente: Sistema Integrado de Información