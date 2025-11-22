La Policía desmanteló una red de lavado de dinero vinculada al Clan del Golfo, logrando la captura de una mujer conocida como alias 'La Contadora', señalada como la principal cabecilla de los esquemas financieros ilícitos de la organización criminal.

Los operativos simultáneos se realizaron en Bogotá y el municipio de Apartadó, Antioquia, con el objetivo de afectar la estructura financiera del grupo y detener a sus principales operadores.

Lea también: Este sábado, Colombia mostrará los progresos más recientes en la investigación del Galeón San José

Se estima que, bajo la coordinación de 'La Contadora', la red habría lavado más de 53.000 millones de pesos.

Según dio a conocer el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, la capturada llevaba más de 15 años en actividades delictivas, diseñando complejos mecanismos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de forma ilícita.

Los fondos lavados estaban destinados a beneficiar a alias 'Cholo Banano', quien fue detenido previamente en febrero de 2025.

Más información: Fue cancelado el cierre de la Troncal del Café que estaba programado para este lunes 24 de noviembre.

Las autoridades detallaron que los procedimientos incluyeron verificaciones en múltiples localidades y la recolección de pruebas documentales y financieras, las cuales serán cruciales para avanzar en los procesos judiciales contra la organización.

Fuente: Alerta Paisa