¿Cementerio para mascotas? Así es la nueva propuesta que conmueve a Colombia
Una iniciativa que busca ofrecer una despedida digna y amorosa a los “amigos de cuatro patas”. ¡Le contamos de qué se trata!
Los animalitos de compañía, o como muchos los llaman cariñosamente, “los mejores amigos”, se han convertido en el centro de atención y amor dentro de miles de familias colombianas.
En muchos hogares ya no son simples mascotas, sino miembros inseparables que acompañan cada momento de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando llega el inevitable momento de la despedida, no siempre existe un lugar digno donde reposen sus restos.
