Mientras se desplazaban en motocicleta, observaron a un pequeño felino que deambulaba desorientado a un costado de la carretera. Al acercarse, descubrieron que se trataba de una tigrilla en evidente estado de debilidad, sin fuerzas para continuar su camino.

De inmediato, los ciudadanos decidieron intervenir y dar aviso a las autoridades. La tigrilla fue entregada a uniformados de la Policía del municipio de Rivera, quienes coordinaron su traslado con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), entidad encargada de la protección ambiental en la región.

En pocas horas, el animal fue llevado al Hogar de Paso de Fauna Silvestre en Neiva, donde un equipo médico veterinario inició su atención de emergencia.

De acuerdo con el veterinario Edward Suárez, integrante del grupo de profesionales de la CAM, “el ejemplar una hembra adulta de ocelote (Leopardus pardalis) de aproximadamente seis años, llegó en condiciones críticas, presentaba un cuadro de desnutrición avanzada, deshidratación severa, infestación por parásitos internos y externos, además de lesiones dermatológicas”.

El equipo técnico de la CAM implementó un plan de estabilización que incluyó hidratación intravenosa, administración de suplementos nutricionales y tratamiento antiparasitario; asimismo, se le realizó una valoración clínica completa para determinar el grado de daño sistémico y las posibilidades de recuperación.

Según Suárez, aunque la tigrilla respondió positivamente a los primeros cuidados, su pronóstico se mantiene reservado debido a la gravedad del cuadro con el que fue encontrada.

Las primeras hipótesis apuntan a que el animal pudo haber abandonado su hábitat natural en busca de alimento y agua, posiblemente desplazado por la pérdida de cobertura boscosa o los incendios forestales que en los últimos meses han afectado varias zonas rurales del Huila.

Este tipo de situaciones, advierte la CAM, se han vuelto cada vez más frecuentes y ponen en riesgo a especies que ya enfrentan amenazas de extinción.

“Una vez esta tigrilla se recupere, haremos pruebas biológicas para determinar si el animal vuelve a su hábitat natural. Hacemos un llamado a la comunidad para evitar la manipulación y tenencia ilegal de fauna silvestre, además de que es ilegal”, agregó el veterinario.

Y es que la expansión agrícola, la tala indiscriminada y la caza furtiva han reducido considerablemente sus poblaciones. En Colombia está catalogada como en riesgo de extinción, según la autoridad ambiental, y su conservación requiere acciones conjuntas entre autoridades y comunidad.

El caso también evidencia el valor del trabajo articulado entre la ciudadanía y las instituciones. La rápida reacción de los hombres que la hallaron permitió que la tigrilla tuviera una segunda oportunidad de vida.

Mientras tanto, en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva, la tigrilla continúa bajo observación médica. Si logra recuperarse completamente, será evaluada para determinar si puede ser liberada nuevamente en su hábitat natural, en una zona segura del departamento.

