Colombia fue seleccionada como sede oficial del Consejo Internacional del Café (CIC) 2027, el evento más importante del sector a nivel global.

El anuncio fue realizado por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, y la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanúsia Nogueira, durante el 140° Consejo Internacional del Café celebrado en San Pedro Sula, Honduras.

“Recibir el Consejo Internacional del Café 2027 en Colombia es un honor y una gran responsabilidad”, afirmó Bahamón. “Este reconocimiento reafirma que nuestro país sigue siendo sinónimo de confianza, sostenibilidad y excelencia. Será una oportunidad para mostrar al mundo la transformación de nuestra caficultura y el compromiso de las familias cafeteras con un futuro más justo y competitivo”, agregó.

El gerente destacó que el café colombiano atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos productivos en más de tres décadas. Según explicó, este resultado obedece al trabajo conjunto entre los caficultores, Cenicafé y la Federación Nacional de Cafeteros, que ha permitido desarrollar nuevas variedades, fortalecer las prácticas de sostenibilidad y mejorar la conexión con los consumidores internacionales.

Bahamón anunció que Cenicafé lanzará en 2027 una nueva variedad de café arábica, apta para cultivarse en zonas por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. “Tras 30 años de investigación científica, esta innovación permitirá ampliar las áreas productivas y beneficiar a miles de familias cafeteras”, precisó.

Durante el encuentro, el dirigente sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la que compartieron experiencias sobre políticas de desarrollo cafetero, la resiliencia del sector ante el cambio climático y el papel del café como motor social y económico de la región.

El Consejo Internacional del Café 2027 se perfila como una plataforma estratégica para fortalecer las alianzas globales del sector y promover un modelo de caficultura sostenible, rentable e incluyente.

Con su designación como sede, Colombia reafirma su liderazgo cafetero y su compromiso con los países productores en la búsqueda de un futuro más equitativo para las comunidades que viven del café.

Fuente: Sistema Integrado de Información