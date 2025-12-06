Colombia cierra el 2025 con un crecimiento del 400 % en energías renovables

Colombia termina el año en curso con un avance significativo en su transición energética. El país cuadruplicó en cinco años su capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables, al pasar de menos de 50 MW en 2020 a más de 250 MW en operación este año.

La tendencia proyecta un crecimiento del 400 % en capacidad solar y eólica hacia 2030, lo que abre espacio para nuevos empleos verdes y mayores oportunidades tecnológicas.

Según la UPME, el 66 % de la matriz energética sigue siendo hídrica, una fuente vulnerable a las variaciones climáticas, lo que mantiene la urgencia de diversificar con alternativas más estables.

En este escenario, Colombia figura entre los países emergentes con mayor impulso a la transición energética. El Bloomberg NEF Climatescope 2024 ubicó al país en el cuarto lugar mundial, con un puntaje de 2,41 sobre 5, por encima del promedio regional en políticas de energía limpia.

Fuente: Sistema Integrado de Información