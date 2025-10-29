En el marco del Día Internacional de los Cuidados y Apoyos, establecido por Naciones Unidas el 29 de octubre, Colombia se une a la conmemoración impulsando la iniciativa “Entornos que Cuidan”, con el apoyo del Gobierno de Canadá y ONU Mujeres.

El objetivo es reconocer el valor del trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y mayoritariamente asumido por mujeres.

En Colombia, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 44 minutos diarios a labores domésticas y de cuidado no remunerado, como atender familiares, acompañar emocionalmente, limpiar el hogar o apoyar a personas mayores o con discapacidad.

De acuerdo con los datos presentados, si este trabajo tuviera un valor económico, equivaldría al 19,6 % del PIB nacional, lo que evidencia su papel como un pilar fundamental de la economía.

“El cuidado es la base sobre la que se sostiene la vida y la economía, pero históricamente ha sido invisibilizado y asumido casi exclusivamente por las mujeres”, afirmó María Inés Salamanca, representante país a.i. de ONU Mujeres.

Añadió que “transformar la organización del cuidado es transformar el modelo de desarrollo: significa apostar por la igualdad y por sociedades sostenibles”.

El llamado de Naciones Unidas es a que los cuidados sean considerados un bien público y un trabajo calificado, esencial para el bienestar social y económico. Además, que su reconocimiento contribuya a garantizar igualdad de participación y trato equitativo en la sociedad.

Colombia avanza con políticas y cooperación internacional

Con la aprobación del CONPES 4143 de 2025, el país dio un paso decisivo al establecer la Política Nacional del Cuidado, orientada a garantizar el derecho a cuidar en condiciones dignas y fortalecer las prácticas comunitarias en pueblos campesinos y étnicos. Asimismo, los sistemas nacionales, distritales y municipales de cuidado han permitido avances hacia una mayor corresponsabilidad social.

La cooperación internacional ha sido clave en este proceso. A través del programa 'Entornos que Cuidan', se desarrollan pilotos de servicios de cuidado y apoyos para personas con discapacidad en comunidades como El Rubí, junto con diagnósticos y formulación de sistemas locales en Cumbal, Villavicencio, Quibdó y Cauca.

También se trabaja con empresas para crear tecnologías que reduzcan la carga de las tareas de cuidado. Una de las acciones destacadas es la campaña “Ponte la 10 y cuida en equipo”, inspirada en el fútbol, que busca promover el cuidado como una jugada colectiva y aprovechar eventos deportivos como el Mundial masculino para visibilizar el tema.

“Avanzar hacia la igualdad de género implica transformar no solo políticas, sino también culturas, creencias y comportamientos”, expresó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia.

