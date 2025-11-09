Santa Marta se ha convertido en el epicentro diplomático de la región con la celebración de la IV Cumbre de países latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

En este contexto de diálogo regional, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, marcó la agenda bilateral al anunciar una reunión clave con su homólogo venezolano, Iván Gil.

Dijo que el objetivo central de este encuentro será abordar la situación de los ciudadanos colombianos que, según el gobierno colombiano, han sido retenidos de manera arbitraria en territorio venezolano.

Este tema se posiciona como prioritario para la diplomacia de Bogotá en el marco de la Cumbre. La canciller Villavicencio se pronunció sobre el panorama internacional, fijando una postura clara frente a los conflictos bélicos actuales.

La funcionaria rechazó "la guerra y a los bombarderos", al tiempo que agregó que se deben respetar los límites territoriales. En ese sentido, la diplomática aseguró que "hay rechazo a las invasiones de soberanía", subrayando la importancia del respeto mutuo entre naciones.

Fuente: Sistema Integrado de Información