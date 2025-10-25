¿Cómo funcionan las llaves Bre-B? Este es el paso a paso
Bre-B es la herramienta que está tomando fuerza en el sistema financiero y que promete hacer más rápidas y seguras las transferencias.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
A mitad de este 2025, las entidades bancarias implementaron un nuevo mecanismo para hacer más fáciles y seguras las transferencias: Bre-B. Se trata de una herramienta didáctica y práctica que permite realizar movimientos de dinero utilizando una "llave", sin necesidad de compartir números de cuenta.
El objetivo principal de Bre-B es simplificar el proceso de envío y recepción de dinero, protegiendo además la identidad del usuario.
¿Cómo lo logra?
Usando como identificadores datos simples como el número de celular, cédula, correo electrónico o un código alfanumérico, que se asocian directamente a una cuenta bancaria. El proceso de registro se realiza directamente desde la aplicación o el portal web de su banco.
Para registrar sus llaves debe seguir estos pasos:
- Abrir la aplicación de su banco: ingrese a la banca móvil o al portal transaccional.
- Ingrese a la sección 'Bre-B' o 'Mis llaves': ubique esta opción dentro del menú principal.
- Inicie el registro: seleccione la opción para registrar nuevas llaves.
- Elija sus llaves: puede seleccionar entre número de celular, cédula, correo electrónico o un código alfanumérico. Se pueden registrar hasta cuatro llaves por cuenta.
- Asocie la llave a una cuenta: vincule cada llave a la cuenta bancaria donde desea recibir o enviar dinero.
- Confirme y acepte términos y condiciones, autorice el tratamiento de datos y corrobore el registro. Finalmente, el sistema le notificará si fue exitoso.
Lea también: ¿Saca a su perro sin correa? Podría enfrentarse a una multa
Cargando...
¿Cómo recibir dinero con Bre-B?
Una vez registrada su llave, recibir dinero es muy sencillo: registre su llave en la app de su banco. Comparta su llave con la persona que le enviará dinero. Recuerde que puede ser su número de celular, correo, cédula o un código QR generado por la aplicación. Reciba el dinero en segundos en su cuenta vinculada.
Le puede interesar: ¿Será jurado de votación? Ya puede consultarlo en línea
¿Cómo enviar dinero con Bre-B?
Ingrese a la sección Bre-B en la app de su entidad financiera. Introduzca la llave del destinatario (celular, cédula, correo o código). Verifique el monto y confirme la transferencia.
Lo cierto es que Bre-B se perfila como una herramienta clave en la transformación digital del sistema financiero. Su implementación no solo agiliza los procesos, también representa un avance en términos de seguridad y experiencia de usuario.