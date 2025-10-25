A mitad de este 2025, las entidades bancarias implementaron un nuevo mecanismo para hacer más fáciles y seguras las transferencias: Bre-B. Se trata de una herramienta didáctica y práctica que permite realizar movimientos de dinero utilizando una "llave", sin necesidad de compartir números de cuenta.

El objetivo principal de Bre-B es simplificar el proceso de envío y recepción de dinero, protegiendo además la identidad del usuario. ¿Cómo lo logra? Usando como identificadores datos simples como el número de celular, cédula, correo electrónico o un código alfanumérico, que se asocian directamente a una cuenta bancaria. El proceso de registro se realiza directamente desde la aplicación o el portal web de su banco. Para registrar sus llaves debe seguir estos pasos: Abrir la aplicación de su banco: ingrese a la banca móvil o al portal transaccional.

Ingrese a la sección 'Bre-B' o 'Mis llaves': ubique esta opción dentro del menú principal.

Inicie el registro: seleccione la opción para registrar nuevas llaves.

Elija sus llaves: puede seleccionar entre número de celular, cédula, correo electrónico o un código alfanumérico. Se pueden registrar hasta cuatro llaves por cuenta.

Asocie la llave a una cuenta: vincule cada llave a la cuenta bancaria donde desea recibir o enviar dinero.

Confirme y acepte términos y condiciones, autorice el tratamiento de datos y corrobore el registro. Finalmente, el sistema le notificará si fue exitoso.