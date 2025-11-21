Las predicciones para el 2026 tienen a todos los colombianos en expectativa, pendientes de conocer qué les deparará el año en temas de suerte, amor, éxito y muchas otras áreas de la vida.

Sin embargo, no solo el destino personal genera curiosidad. Los fanáticos del fútbol también están atentos, ansiosos por descubrir cómo le irá a la selección Colombia en su camino hacia el Mundial 2026.