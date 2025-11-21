¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial 2026? El Profesor Salomón revela sus predicciones
2026 estará marcado por el Mundial, y ya empiezan a conocerse las primeras predicciones sobre el desempeño de Colombia en la competencia.
Por:RCN Radio
Foto: Colprensa
Las predicciones para el 2026 tienen a todos los colombianos en expectativa, pendientes de conocer qué les deparará el año en temas de suerte, amor, éxito y muchas otras áreas de la vida.
Sin embargo, no solo el destino personal genera curiosidad. Los fanáticos del fútbol también están atentos, ansiosos por descubrir cómo le irá a la selección Colombia en su camino hacia el Mundial 2026.
