¡Con cadena humana! Ciudadanos salvan a una perrita que cayó a un caño en Bogotá
El video, se convirtió en un símbolo de esperanza frente al maltrato animal que aún persiste en la ciudad. ¿Cómo está la perrita?
En medio de un panorama en el que las cifras de maltrato animal continúan en aumento, Bogotá fue escenario de un hecho que ha devuelto la esperanza y la fe en la empatía humana.
Un grupo de ciudadanos protagonizó una valiente acción al rescatar a una perrita que había caído accidentalmente a un caño en el sector del Tintal, al suroccidente de la capital.
