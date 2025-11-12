En medio de un panorama en el que las cifras de maltrato animal continúan en aumento, Bogotá fue escenario de un hecho que ha devuelto la esperanza y la fe en la empatía humana.

Un grupo de ciudadanos protagonizó una valiente acción al rescatar a una perrita que había caído accidentalmente a un caño en el sector del Tintal, al suroccidente de la capital.