Condenan al Ejército por falso positivo en Anorí: arma intacta evidenció ejecución

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagarmás de mil novecientos millones ($1.925’367.176 pesos)a los familiares de un hombre que fue presentado como muerto en combate en enero de 2007, cerca de la vía que de Anorí conduce a Medellín (Antioquia). La alta corte concluyó que existen serias dudas sobre la ocurrencia de un enfrentamiento, determinando que se trató de una ejecución extrajudicial.

En su fallo, la Sala del Consejo de Estado desmontó la versión oficial del Ejército. Esta sostenía que el deceso se produjo luego de que la víctima y su acompañante dispararan contra los soldados durante un operativo contra el narcotráfico en el sitio conocido como La Montañita. La clave de la decisión fue el hallazgo del revólver supuestamente utilizado por la víctima, pues se determinó que el arma conservaba su máxima carga.

Es por esto, el Consejo de Estado determinó que no es razonable concluir que los disparos que recibió la víctima hubieran sido producto de un ejercicio de legítima defensa por parte de los uniformados.

Para el alto tribunal, no es coherente que la víctima o su acompañante se hubieran abstenido de disparar si hubiesen sido ellos quienes iniciaron el ataque. Por lo tanto, el Consejo de Estado concluyó que "no hubo enfrentamiento y que se trató de una ejecución por miembros de la autoridad demandada".

El expediente señala que el hombre llegó al lugar de los hechos luego de ser contactado por miembros del Ejército Nacional antes de resultar muerto y ser reportado falsamente como baja en combate.

De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la responsabilidad del Ejército Nacional y su deber de resarcir el daño a los familiares de la víctima.