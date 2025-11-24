Bogotá vivió el pasado domingo 23 de noviembre una jornada histórica con la esperada carrera Corre Mi Tierra, bajo el lema “Sacaste el león que llevas dentro”.

Sus creadores, Jorge y Cristy, quienes ya han llevado esta épica iniciativa a otras regiones del país, conversaron con RCN Radio sobre los detalles de esta tercera edición.

Desde los 5K hasta los 21K, miles de fanáticos del running se reunieron para celebrar el deporte, la vida y la unión familiar en un evento que combina competencia y diversión.