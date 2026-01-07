Crisis de medicamentos: “A mi hijo lo están matando lentamente porque no se los entregan”, usuaria de la Nueva EPS
Pacientes dependientes de medicamentos denuncian suspensión de estos por parte de la Nueva EPS, poniendo en riesgo sus vidas.
Por:Diana Cabrera
Foto: Colprensa
La señora Margarita Gutiérrez, usuaria de Nueva EPS y madre de un paciente con epilepsia refractaria y parálisis cerebral, denunció la grave situación que enfrenta su familia debido a la interrupción prolongada en la entrega de medicamentos de alto costo indispensables para la vida y estabilidad de su hijo.
Afirmó que luego de que se suspendiera el servicio de entrega de medicamentos en Colsubsidio, desde el pasado 1 de enero de 2026, ha tenido que vivir momentos de angustia al no tener los medicamentos para el tratamiento de su hijo.
“Yo siento que a mi hijo lo están matando lentamente por negarle los medicamentos, porque la vida de él depende de los medicamentos de alto costo para una epilepsia muy difícil y por eso le reclamo a la Nueva EPS para que asuma su responsabilidad con pacientes con este tipo de enfermedades”, sostuvo.
