Crisis de medicamentos: “A mi hijo lo están matando lentamente porque no se los entregan”, usuaria de la Nueva EPS

La señora Margarita Gutiérrez, usuaria de Nueva EPS y madre de un paciente con epilepsia refractaria y parálisis cerebral, denunció la grave situación que enfrenta su familia debido a la interrupción prolongada en la entrega de medicamentos de alto costo indispensables para la vida y estabilidad de su hijo.

Afirmó que luego de que se suspendiera el servicio de entrega de medicamentos en Colsubsidio, desde el pasado 1 de enero de 2026, ha tenido que vivir momentos de angustia al no tener los medicamentos para el tratamiento de su hijo.

“Yo siento que a mi hijo lo están matando lentamente por negarle los medicamentos, porque la vida de él depende de los medicamentos de alto costo para una epilepsia muy difícil y por eso le reclamo a la Nueva EPS para que asuma su responsabilidad con pacientes con este tipo de enfermedades”, sostuvo.

Fuente: Sistema Integrado de Información