Se acerca el fin de año y con ello también el tan esperado receso escolar. En colegios y escuelas del país ya se preparan para cerrar el calendario académico 2025 y dar inicio a la jornada vacacional, un espacio de descanso que cada año disfrutan miles de niños y jóvenes en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la normativa vigente, las instituciones educativas deben cumplir un total de 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones, distribuidas a lo largo del año, según lo establece la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).

Sin embargo, las fechas exactas pueden variar dependiendo del tipo de calendario (A o B), la región y las programaciones internas de cada institución.

En la mayoría de los departamentos, el calendario escolar culminará a finales de noviembre. Regiones como Bogotá, Antioquia, Cali, Boyacá y Bucaramanga , entre otras, mantendrían la fecha establecida del 30 de noviembre como cierre oficial de clases.

Esto significaría que los estudiantes iniciarían su receso a partir del 1 de diciembre, disfrutando de unas seis semanas de vacaciones antes del regreso a las aulas en 2026.

Estas fechas aplican principalmente para los colegios con calendario A, el más común en el país. En estos casos, el segundo semestre suele iniciar en julio y finalizar a comienzos de diciembre, garantizando el cumplimiento del tiempo lectivo exigido por el Ministerio de Educación.