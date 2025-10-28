¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares? Le contamos
Con el fin de año a la vuelta de la esquina, las instituciones educativas ajustan su calendario para dar paso a las vacaciones escolares.
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Se acerca el fin de año y con ello también el tan esperado receso escolar. En colegios y escuelas del país ya se preparan para cerrar el calendario académico 2025 y dar inicio a la jornada vacacional, un espacio de descanso que cada año disfrutan miles de niños y jóvenes en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la normativa vigente, las instituciones educativas deben cumplir un total de 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones, distribuidas a lo largo del año, según lo establece la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).
Sin embargo, las fechas exactas pueden variar dependiendo del tipo de calendario (A o B), la región y las programaciones internas de cada institución.
En la mayoría de los departamentos, el calendario escolar culminará a finales de noviembre. Regiones como Bogotá, Antioquia, Cali, Boyacá y Bucaramanga , entre otras, mantendrían la fecha establecida del 30 de noviembre como cierre oficial de clases.
Esto significaría que los estudiantes iniciarían su receso a partir del 1 de diciembre, disfrutando de unas seis semanas de vacaciones antes del regreso a las aulas en 2026.
Estas fechas aplican principalmente para los colegios con calendario A, el más común en el país. En estos casos, el segundo semestre suele iniciar en julio y finalizar a comienzos de diciembre, garantizando el cumplimiento del tiempo lectivo exigido por el Ministerio de Educación.
Freepik
Receso escolar en Bogotá
En el caso de los colegios distritales de Bogotá, el cronograma oficial ya está definido por la Secretaría de Educación Distrital. Durante 2025, los estudiantes han tenido tres periodos de descanso a lo largo del año:
- Del 14 al 18 de abril: una semana de receso correspondiente a Semana Santa.
- Del 23 de junio al 11 de julio: tres semanas de vacaciones de mitad de año.
- Del 6 al 10 de octubre: una semana de receso escolar en el segundo semestre.
Con base en este calendario, el último día de clases será el viernes 5 de diciembre de 2025, dando paso al cierre oficial del año académico.
El descanso de fin de año comenzará formalmente el martes 9 de diciembre, ya que el lunes 8 es festivo por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción. A partir de esa fecha, los estudiantes disfrutarán de un periodo de siete semanas de vacaciones, regresando a clases a mediados de enero de 2026.
Las vacaciones escolares no solo marcan el cierre de un ciclo académico, sino también un espacio para desconectarse, compartir en familia y recargar energías antes de comenzar un nuevo año. Mientras las instituciones adelantan ceremonias de clausura y grados, los estudiantes cuentan los días para iniciar un merecido descanso y dar la bienvenida al 2026 con nuevas metas y entusiasmo renovado.