¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?
¡Nueva piel, nueva historia! La Selección Colombia presentó la camiseta con la que buscará su sueño mundialista: conozca precios y más.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
Adidas lo hizo de nuevo. Como es costumbre la reconocida marca deportiva presentó el diseño oficial de la camiseta de la Selección Colombia, una prenda que esta vez va más allá del fútbol: rinde homenaje a las raíces culturales del país y al legado literario del Nobel Gabriel García Márquez.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp