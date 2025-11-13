A pocas horas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno nacional habría firmado más de $1,5 billones en contratos, en lo que la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, calificó como una “maratón de contratación con recursos públicos”.

De acuerdo con la información que la congresista divulgó, entre el 7 y el 8 de noviembre el valor total de los contratos registrados por el Estado pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, lo que representa un incremento superior al 140% en menos de 24 horas.



Le puede interesar: Contraloría alerta que inversión en el Catatumbo sigue siendo insuficiente frente a la crisis

“Esto no es eficiencia, es un maratón de contratación con recursos públicos. Faltando minutos para la Ley de Garantías, el Gobierno se dedicó a firmar a toda velocidad, poniendo en duda la transparencia de cada peso comprometido”, advirtió Miranda.

La Ley de Garantías, que comenzó a regir el 8 de noviembre, restringe la contratación directa en vísperas de elecciones para evitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas.

Por eso, la representante pidió a la Contraloría General y a otros órganos de control que investiguen los contratos firmados en esas horas críticas, con el fin de determinar si se vulneraron principios de transparencia o responsabilidad administrativa.

Según Miranda, ese tipo de comportamientos “ponen en riesgo la confianza ciudadana y abren la puerta a la utilización política de los recursos del Estado”.

En sus palabras, “no hay cambio si seguimos repitiendo las viejas mañas. Colombia no puede acostumbrarse a que la contratación se vuelva un sprint antes de cada elección”.

Fuente: Sistema Integrado de Información