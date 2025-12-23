Detectan en Colombia primer caso de Influenza A(H3N2) subclado K

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmó la detección del primer caso en Colombia del virus influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1). Se trata de un caso importado correspondiente a un viajero procedente de Estados Unidos.

El hallazgo es resultado de las acciones de vigilancia reforzada implementadas desde el pasado 18 de diciembre. Según el reporte oficial, el paciente presentó síntomas respiratorios leves —fiebre, rinorrea y tos— tras realizar un viaje en crucero con salida desde Miami.

Proceso de identificación

La detección inicial estuvo a cargo del Grupo de Genómica de Antioquia. Posteriormente, los grupos de Virología y Genómica del INS ratificaron el diagnóstico mediante una prueba molecular FilmArray respiratorio.

Pese al hallazgo, las autoridades sanitarias aclararon que no se registra un aumento en la incidencia ni en la gravedad de las infecciones respiratorias agudas en el territorio nacional. Tampoco se ha reportado un incremento en hospitalizaciones o fallecimientos asociados específicamente a este subclado del virus.

Eficacia de la vacunación y autocuidado

El Ministerio enfatizó que la evidencia científica respalda la eficacia de la vacuna actual para prevenir complicaciones graves. “La dosis disponible en Colombia para 2025 incluye la cepa A/H3N2 y, aunque existen variaciones propias del subclado K, su aplicación reduce significativamente el riesgo de hospitalización”, indicaron las autoridades.

La inmunización se recomienda de manera prioritaria para:

Niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años .

y adultos mayores de . Gestantes , a partir de la semana 14.

, a partir de la semana 14. Personas con patologías crónicas y talento humano en salud.

y talento humano en salud. Familiares de menores con diagnóstico de cáncer.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la temporada de mayor circulación viral, el Gobierno reiteró el llamado al autocuidado. Entre las medidas recomendadas están el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios y el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios.

Asimismo, se solicita un aislamiento mínimo de tres días en caso de enfermedad y evitar la asistencia de menores a centros educativos si presentan síntomas.

Finalmente, la cartera de Salud subrayó que el país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido, lo que permite la detección temprana y garantiza la transparencia informativa ante cualquier actualización relevante para la salud pública.

