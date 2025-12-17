Diciembre también pesa: aumenta la ansiedad y tristeza en Colombia

La temporada de Fin de Año no siempre representa bienestar emocional para todos los colombianos. Una encuesta universitaria realizada en Colombia evidenció que diciembre también está asociado con ansiedad, tristeza, irritabilidad y conflictos familiares, fenómenos que afectan a una parte significativa de la población.

De acuerdo con el estudio, el 53 % de los encuestados afirmó que su estado emocional se altera negativamente durante Navidad y Año Nuevo. Aunque un 47 % aseguró no experimentar cambios, más de la mitad reconoció algún nivel de afectación emocional en esta época.

Según el análisis, esas alteraciones se manifiestan principalmente en un aumento de la ansiedad, la irritabilidad o la tristeza, lo que confirma que diciembre no es un periodo emocionalmente positivo para todas las personas.

Tensiones familiares y detonantes de conflicto en diciembre

El investigador Hans Acero, del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, institución que realizó la encuesta, señaló que las reuniones familiares, tradicionalmente asociadas con unión, también pueden convertirse en escenarios de discusiones.

El 42,5 % de los encuestados indicó que esas fricciones ocurren pocas veces, mientras que un 7,5 % aseguró que son frecuentes y cerca del 1 % afirmó que se repiten todos los años. Solo el 42 % manifestó no vivir conflictos familiares durante estas fechas.

Entre los principales detonantes de las discusiones, la encuesta identificó el cansancio y el estrés acumulado (49,4 %), la preocupación por el dinero y los gastos (34,5 %), las diferencias políticas o religiosas (29,3 %), los rencores antiguos (24,1 %) y el consumo de alcohol (17,2 %).

Aunque la mayoría no reportó episodios de gritos o insultos, casi el 17 % reconoció que estos se presentan cuando hay consumo de alcohol. Además, el 44 % considera que el licor influye bastante o totalmente en el inicio de discusiones familiares.

El especialista advirtió que la combinación de alcohol, estrés y ansiedad incrementa la probabilidad de conflictos, lo que convierte a esta época en un periodo de riesgo emocional si no se gestionan adecuadamente las tensiones.

Soledad emocional, presión económica y manejo de emociones

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la soledad emocional durante las celebraciones. El 47 % afirmó sentir, a veces o casi siempre, una sensación de soledad interna en reuniones familiares, y un 12 % dijo experimentarla de forma intensa o frecuente. Asimismo, un 32 % manifestó deseos de aislarse o evitar la interacción.

La presión económica también incide en el clima emocional. El 45 % señaló que las preocupaciones por los gastos generan irritabilidad que deriva en discusiones, mientras que un 35 % reportó desacuerdos relacionados con la organización económica de las celebraciones.

Ante este panorama, los expertos recomiendan preparación emocional, validación de sentimientos, identificación de detonantes, acuerdos previos sobre el manejo del dinero y consumo moderado de alcohol. El estudio concluye que priorizar el bienestar emocional es clave para atravesar diciembre sin que las emociones negativas dominen la convivencia familiar.

