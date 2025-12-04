Disidencias atacan con explosivos lanzados desde drones en Morales, Cauca

Una granada lanzada desde un dron explotó poco después de las dos de la tarde en la población de Morales, en el centro del departamento del Cauca, dejando un saldo preliminar de dos personas heridas.

De acuerdo al reporte entregado por habitantes de esa localidad, el artefacto iba dirigido a la subestación de la Policía Nacional pero no logró llegar al objetivo y se desprendió del dron impactando antes, frente a un restaurante familiar que está en la misma cuadra de la estación, justo al lado del juzgado municipal.

En ese sitio resultaron heridos los propietarios del negocio, quienes se encontraban en la parte exterior del local atendiendo a los comensales.

Ambos fueron impactados por las esquirlas de la granada, pero quien recibió el impacto más fuerte fue la mujer, que resultó gravemente herida y es atendida en el hospital local.

Las autoridades locales indicaron que es preocupante lo que ocurre en este municipio, donde las disidencias de las Farc se han ensañado con el pueblo, atacando constantemente con hostigamientos a la fuerza pública.

Por ahora no hay detalles de lo ocurrido y la Administración municipal y los organismos de socorro hacen una evaluación de la situación para establecer si hay más personas afectadas y si hay daños en viviendas del sector.

Desde este municipio también se han hecho llamados constantes al Gobierno Nacional para que atiendan la delicada situación de orden público que se registra en este departamento.

El ataque más reciente de las disidencias de las Farc a esta localidad fue el pasado 14 de agosto cuando dos policías fueron asesinados en un ataque armado perpetrado por varios sujetos vestidos de civil, quienes portaban armamento de largo alcance y se movilizaban en una camioneta.

