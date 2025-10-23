¿Dónde y cómo operan las cámaras de foto multas en los buses de Sitp?
¡Ojo! Conozca los puntos donde operan las foto multas y evite pagar sanciones costosas por infracciones.
La movilidad en Bogotá ha experimentado varios cambios recientes, por lo que es fundamental mantenerse alerta para evitar cometer infracciones, especialmente ahora que se han implementado cámaras de fotomultas en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Hasta octubre de este año, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha instalado estos sistemas de fotomultas principalmente en los buses articulados y Transmilenio zonales que circulan por la Calle 13.
Las cámaras están ubicadas en la parte frontal de los vehículos y orientadas hacia el exterior, con el objetivo de detectar infracciones de tránsito de manera automática.
Aunque inicialmente la mayoría de estas cámaras se encuentran en el corredor de la Carrera 13, se espera que próximamente cubran más zonas de la ciudad. Algunos puntos clave donde ya operan incluyen las calles 20, 33, 45, 50, 57, 60 y 64.
Además de las cámaras en los buses, se han instalado dispositivos fijos en las vías para fortalecer la vigilancia y sancionar el uso indebido de los carriles preferenciales. Estas tecnologías avanzadas cuentan con capacidad de giro de 360 grados, zoom óptico y grabación en alta resolución, incluso en condiciones de baja luz, lo que mejora su efectividad para detectar infracciones.
El sistema funciona de manera automática, sin intervención humana directa, capturando imágenes y videos que luego se procesan para emitir comparendos electrónicos. Estos son enviados al propietario del vehículo infractor, quien asume la responsabilidad legal, independientemente de quién esté conduciendo al momento de la infracción.
¿Qué infracciones detectan las cámaras de foto multas en Bogotá?
Las cámaras instaladas en los buses del SITP y en puntos estratégicos de la ciudad están diseñadas para detectar varias infracciones relacionadas con el uso indebido de los carriles exclusivos.
Entre ellas se encuentran:
- Invadir o bloquear el carril exclusivo del SITP sin justificación.
- Circular de forma continua por este carril sin la debida autorización.
- Realizar cargue o descargue de mercancías fuera del horario permitido, que es únicamente entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.
Sin embargo, la normativa permite el uso momentáneo del carril para dejar o recoger pasajeros, hacer giros a la derecha, ingresar a predios o para el paso de vehículos de emergencia.
Estas medidas buscan garantizar la fluidez y seguridad en el sistema de transporte público, evitando congestiones y asegurando el uso adecuado de los carriles preferenciales.