Dos policías muertos deja ataque con explosivos en Cúcuta

Las autoridades confirmaron la muerte de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, luego de un ataque con explosivos mientras realizaban labores de registro y control en la capital de Norte de Santander. El acto terrorista se presentó en el sector del anillo vial oriental, en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza.

Los policías asesinados fueron identificados como el intendente Franklin Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín. De acuerdo con las primeras informaciones, los uniformados perdieron la vida luego de que fuera activada la carga explosiva mientras se movilizaban en motocicletas.

Fuente: Sistema Integrado de Información