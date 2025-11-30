Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos suspendió de manera unilateral los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y lanzó advertencias que, según Caracas, buscan “socavar la soberanía del espacio aéreo nacional”. La acusación llegó luego de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

En un comunicado el gobierno venezolano exigió “respeto irrestricto” a su espacio aéreo y calificó las palabras de Trump como “un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más básicos del derecho internacional”. Según Caracas, estas declaraciones forman parte de una “política permanente de agresión” contra el país.

