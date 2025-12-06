La tragedia de Luis Adolfo, quien perdió sus cuatro extremidades en un accidente, inspira a egresados a crear prótesis

Hace cuatro años, la vida de Luis Adolfo Taborda se detuvo en un instante brutal: un accidente laboral le arrebató sus cuatro extremidades. Desde entonces, Luis Adolfo, de 30 años, se desplaza apoyado en sus rodillas, soñando con la posibilidad de volver a ponerse de pie y recuperar la independencia.

Ese sueño, marcado por la resiliencia y la necesidad, se convirtió en la fuerza motriz de un proyecto de alto impacto social en la Institución Universitaria ITM. Egresados de la institución han dado un paso monumental al desarrollar una prótesis de miembro inferior de bajo costo, diseñada específicamente para el caso de Luis.

La prótesis, enfocada en una amputación transtibial (debajo de la rodilla), utiliza técnicas avanzadas de manufactura en impresión 3D. Sin embargo, la verdadera revolución no está solo en la tecnología, sino en el material y su precio, ya que está fabricada con polímeros biodegradables y reciclados.

