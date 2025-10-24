En el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), la Personería Municipal elevó a la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria, tras la difusión de un video que muestra a un patrullero de la Policía Nacional de Colombia propinándole una golpiza a un reciclador en el barrio La Horqueta.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad en la carrera 16 con calle 24, del municipio de las araucarias y, según la personera Verónica Ríos, el agente involucrado ya acumulaba antecedentes de agresiones.

Lea también: Policía de Colombia realizará foro internacional sobre inteligencia artificial para mejorar sus capacidades

La agresión se presentó cuando el hombre, quien se encontraba realizando labores de recolección de material reciclable, supuestamente fue objeto de una requisa de rutina. Tras una discusión con los uniformados, uno de ellos habría sacado su tonfa y golpeado repetidamente al ciudadano, mientras otro agente lo sujetaba para que la violencia continuara.

Ante la gravedad del registro visual, la Personería decidió remitir la denuncia directamente a la Procuraduría, solicitando que el caso sea adoptado con “poder preferente” para evitar que quede simplemente en manos del control interno disciplinario de la Policía, según explicó Ríos.

El órgano de control local también advirtió que la víctima aún no ha sido localizada para la realización de exámenes en Medicina Legal, lo cual podría dificultar tanto la vía administrativa como la penal.

Además, la personera manifestó que, de no asumirse por la Procuraduría, se gestionará el traslado de los policías implicados fuera del municipio para garantizar imparcialidad.

Le puede interesar: Petro responde a Trump: "Las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EE. UU."

Este caso abre nuevamente la discusión sobre el uso proporcional de la fuerza policial y la rendición de cuentas frente a los ciudadanos, en especial cuando los afectados pertenecen a poblaciones vulnerables como los recicladores.

Fuente: Sistema Integrado de Información