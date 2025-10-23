En menos de una semana, las autoridades han desactivado tres artefactos explosivos en el occidente de Risaralda, todos atribuidos al Clan del Golfo.

El hecho más reciente ocurrió en zona rural de Mistrató, donde fueron hallados dos cilindros bomba camuflados entre la vegetación, uno de ellos enterrado en un cafetal cercano a una vivienda que habría sido usada por integrantes de ese grupo ilegal.

Días atrás, en Belén de Umbría, fue destruido de manera controlada un artefacto con un peso de 40 libras, el más potente hasta ahora.

Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Alberto Londoño, se trata de una amenaza directa contra la fuerza pública, además, estos artefactos estaban dotados con pentolita, indugel, metralla y sistemas para ser activados manualmente a distancia.

“El Ejército Nacional en medio de sus las labores normales que realiza de manera permanente de vigilancia, a través de una fuente humana encontraron una caleta en zona rural del municipio de Mistrató, al parecer de un grupo al margen de la ley, se presume que es del Clan del Golfo y en ella encontraron una pipeta con explosivos, vale la pena decir que esta no estaba ni instalada en una carretera ni al borde de alguna Institución Educativa", indicó el secretario de Gobierno de Risaralda.

Sostuvo que "es importante advertir que recientemente miembros del Ejército Nacional encontraron un cilindro bomba de 40 libras en la vereda Buenavista, cercana a la cuchillada de San Juan, zona rural de Belén de Umbría”.

Así mismo, informaron las autoridades en Risaralda, que en el municipio de Guática la semana anterior también fueron hallados materiales de intendencia pertenecientes a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

