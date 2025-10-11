En la Plaza de Bolívar de Pereira fue presentado oficialmente el bloque de búsqueda contra el multicrimen, una fuerza élite de la Policía Nacional conformada por 606 hombres y mujeres altamente capacitados, que operarán en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Su misión será enfrentar el aumento de homicidios registrados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, que este año suman 258 casos, de los cuales 180 ocurrieron en la capital risaraldense.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la creación de esta unidad es una respuesta directa del Gobierno Nacional ante los desafíos de seguridad en Risaralda, especialmente frente al incremento de asesinatos asociados a organizaciones como Los Rebeldes y La Cordillera, esta última responsable de al menos el 70% de los homicidios ocurridos en el último año en Pereira.

“No vamos a permitir que un puñado de delincuentes afecte la tranquilidad de esta región. La orden es desmantelarlos. Y quienes hagan parte de estos grupos deben saber que tienen la opción de desmovilizarse o enfrentar todo el poder del Estado”, advirtió el Ministro.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que el bloque de búsqueda cuenta con expertos en inteligencia e investigación criminal que ya han identificado un organigrama con cerca de 200 delincuentes, quienes serán capturados en los próximos operativos.

“Vamos a golpear todos los eslabones de las estructuras criminales, desde los cabecillas hasta sus redes financieras, el tráfico de drogas, armas y explosivos”, afirmó el alto oficial.

Triana destacó que, como parte de la estrategia nacional contra el multicrimen, la Policía ha logrado este año 34.406 capturas, la recuperación de 158 automotores y la incautación de más de 306 armas de fuego, además del desmantelamiento de una red dedicada a la distribución de droga sintética tipo ‘tusi’, con la incautación de más de 15.000 dosis y 2.000 tarros de ketamina.

El general también señaló que gracias a las acciones de la fuerza pública se ha registrado una reducción del 35% en el hurto a personas, del 31% en hurto a comercio, del 29% en hurto de automotores y del 47% en hurto a motocicletas, además de un 9% menos en casos de extorsión.

Por su parte, el ministro Sánchez subrayó que la seguridad no depende únicamente de la fuerza pública, sino también de la acción social, educativa y económica de las autoridades locales y de la colaboración ciudadana.

“El crimen se previene con educación y oportunidades. Pero para garantizar desarrollo, primero debe haber seguridad, y para que haya seguridad necesitamos inteligencia e información. Por eso invitamos a los ciudadanos a denunciar sin miedo”, expresó.

El Gobierno nacional reiteró que Pereira y Risaralda no están solas y que con este nuevo bloque de búsqueda se busca neutralizar la amenaza criminal, fortalecer la presencia del Estado y devolver la tranquilidad a la región.

