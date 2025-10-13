La Nueva EPS le adeuda más $15 mil millones a el Hospital Universitario San Jorge de Pereira actualmente, situación que ha llevado a la administración a evaluar la posibilidad de limitar algunos servicios si no se normalizan los pagos en los próximos días y que podría afectar a más de 400 mil usuarios de esta entidad en Risaralda.

El gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria, indicó que aunque actualmente todos los servicios continúan habilitados, los retrasos en los giros por parte de varias EPS están afectando el flujo de recursos y la estabilidad operativa de la institución.

“En este momento estamos haciendo un análisis para determinar si también se restringe el servicio a la Nueva EPS. Con ellos sí tenemos contrato, pero desafortunadamente hemos tenido muchos problemas por la inoportunidad en los pagos; no están girando completamente los recursos, y eso nos está afectando el funcionamiento normal del hospital”, señaló el gerente del hospital.

Puntualizó que “es muy probable que tengamos que suspender también algunos servicios con la Nueva EPS, porque a pesar de los compromisos establecidos, la deuda que mantienen con el Hospital Universitario San Jorge ya supera los 15 mil millones de pesos, y eso nos deja en una situación financiera muy compleja”.

Agregó que actualmente no están prestando atención a los usuarios de Pijao Salud, ya que esta entidad no tiene contrato vigente con el hospital, por lo que la atención se limita exclusivamente a los casos de urgencia.

