El Juzgado Tercero Promiscuo de Chinchiná (Caldas) legalizó la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato del magistrado delConsejo Seccional de la Judicatura, Álvaro Restrepo Valencia, en medio de un hurto que se registró en el municipio de Chinchiná.

El representante de la familia del magistrado, Juan Camilo Puerta, señaló que “ya se legalizó la captura de esta persona, y que se acudió a todas las partes intervinientes para que se continuara el martes 14 de octubre con la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento”.

El abogado agregó que “dentro de los elementos incautados al señalado tendría un arma de fogueo y por otro lado, se va a investigar el deceso del señor Valencia”.

Añadió que una de las hipótesis que se maneja, "es que con el arma que tenía en su poder el capturado, era imposible ocasionarle las heridas de muerte al magistrado”.

Mencionó además que el detenido quien está en un hospital, presenta dos impactos de bala que revisten gravedad, una herida fue en el cuello y la otra en la parte de las costillas”.

A propósito del asesinato del magistrado se pronunció el Consejo Superior de la Judicatura a través de un comunicado.

"El Consejo Superior de la Judicatura lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Álvaro Restrepo Valencia, consejero seccional de la Judicatura ocurrido en la vía que comunica los municipios de Pereira y Manizales", señala uno de los apartes del comunicado Consejo Superior de la Judicatura.

El documento agrega que "el doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado".

El Consejo Superior de la Judicatura expresó sus condolencias a la familia de Restrepo Valencia, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer la muerte del funcionario judicial.

Fuente: Sistema Integrado de Información