Manizales fue reconocida como la ciudad más moderna de Colombia, al ocupar el primer lugar en el Índice de Ciudades Modernas (ICM), elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El resultado fue presentado el pasado jueves 16 de octubre en Bogotá y posiciona a la capital de Caldas como un referente nacional e internacional en bienestar, competitividad y sostenibilidad.

El informe destaca el desempeño sobresaliente de Manizales en las seis dimensiones que mide el índice: gobernanza, productividad, seguridad, sostenibilidad, ciencia y tecnología, y equidad social, consolidándola como una de las ciudades con mejor desempeño integral del país.

“Todos son indicadores duros, son indicadores numéricos, calculados, no son de percepción, sino indicadores duros y la ciudad de Manizales ha alcanzado el mayor de los índices en el país, es decir, somos la ciudad con el mejor índice de ciudades modernas que no es otra cosa que la unión de todos los indicadores. Con 71 puntos lideramos por encima de Bogotá, de Medellín, de todas las ciudades”, explicó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.

El secretario de Planeación de Manizales, José Fernando Olarte Osorio, señaló que el reconocimiento es el reflejo de un trabajo continuo por fortalecer el desarrollo urbano, social y económico.

“El DNP nos reconoce como la ciudad más moderna del país. Esto refleja nuestros avances en gestión del riesgo, cierre de brechas sociales, educación superior, competitividad y ordenamiento territorial. Manizales sigue siendo el mejor lugar para vivir en Colombia y Latinoamérica”, señaló el funcionario.

El Índice de Ciudades Modernas (ICM), creado por el Observatorio del Sistema de Ciudades del DNP, se actualiza cada dos años y tiene como objetivo medir la capacidad de los municipios para ofrecer bienestar, competitividad y sostenibilidad. La escala va de 0 a 100 puntos, donde 100 representa el mejor desempeño posible.

Entre los aspectos que analiza el índice están gobernanza, que mide la capacidad institucional, la transparencia y la participación ciudadana; productividad, que analiza la actividad económica, generación de empleo y competitividad urbana; seguridad, que evalúa la convivencia y la percepción ciudadana; y sostenibilidad, relacionada con la gestión ambiental y el uso responsable de los recursos.

Este nuevo logro se suma a otros reconocimientos recientes, como el premio ONU-Hábitat a la mejor ciudad para la vida en América Latina, lo que refuerza el liderazgo de Manizales en planeación, sostenibilidad, gestión pública y calidad de vida.

Con estos resultados, la capital caldense reafirma su posición como una de las ciudades con mejores indicadores de desarrollo urbano en el país y un modelo de planificación moderna para América Latina.

